Coronavirus, union de la gauche, séparatisme... le "8h30 franceinfo" d'Alexis Corbière

Alexis Corbière, député La France insoumise de Seine-Saint-Denis, était l'invité du "8h30 franceinfo", mardi 8 septembre 2020. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Alexis Corbière, député La France insoumise de Seine-Saint-Denis, était l'invité du "8h30 franceinfo", mardi 8 septembre 2020. Coronavirus, union de la gauche, séparatisme... Il répond aux questions de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia.

"Il faut augmenter la capacité à faire des tests"

Le coronavirus continue de se diffuser en France, avec 4 203 nouveaux cas confirmés lundi 7 septembre. "Il y a deux choses que nous réclamons, nous, dans ce moment de retour de circulation importante du virus, c'est : gratuité des masques, plus que jamais, et augmentation des tests", plaide Alexis Corbière. "Les queues sont extrêmement longues" devant les laboratoires, notamment en Seine-Saint-Denis, souligne le député.

Alexis Corbière réaffirme que les masques devraient être, selon lui, gratuits à l'école : "L'école est gratuite, laïque et obligatoire, et si le masque est obligatoire dans le cadre de cette école, il doit être aussi gratuit. Et je regrette que ce soit au bon vouloir des régions ou des départements."

Présidentielle, des discussions avec "Europe Hégémonie Les Verts"

En prévision de l'élection présidentielle de 2022, de nombreuses personnalités de gauche souhaitent une candidature commune. "À l'heure actuelle, on discute avec des gens", confirme Alexis Corbière, qui ajoute "on a le sentiment, je pense notamment à Europe Écologie-Les Verts (EELV), que c'est derrière eux ou rien. Moi je leur propose un nouveau nom : Europe Hégémonie Les Verts".

Selon le député insoumis, Jean-Luc Mélenchon "a envie" de se présenter à la présidentielle en 2022. "Il pense effectivement que dans cette période troublée, l'expérience qu'il a accumulée, le rayonnement qu'il a accumulé, peuvent être utiles", affirme Alexis Corbière.

Séparatisme, "ne pas uniquement porter le fer contre l'islam"

Un projet de loi contre le séparatisme, contre les communautarismes religieux, doit être présenté en conseil des ministres à l'automne. "S'il s'agit, derrière cette loi, uniquement de porter le fer contre l'islam, les associations qui sont animées par des gens qui sont de confession musulmane, en traquant des animateurs sportifs qui ont des convictions spirituelles, je ne suis pas d'accord", avertit Alexis Corbière.

"Plutôt que d'inventer des bazars, des machins, des lois incompréhensibles dont le seul but est d'agiter 2022 sur le thème 'J'en fais plus que Mme Le Pen', je dis à Mme Schiappa [ministre déléguée à la Citoyenneté] : arrêtez votre bazar, donnez-nous des assistantes sociales", demande le député de Seine-Saint-Denis.

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du lundi 8 septembre 2020 :