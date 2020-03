Coronavirus, 49.3, Adèle Haenel aux César... Le "8h30 franceinfo" de Sibeth Ndiaye

Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, était l'invitée de franceinfo lundi 2 mars 2020. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, était l'invitée du "8h30 franceinfo" lundi 2 mars. Elle est revenue sur les mesures de prévention contre le coronavirus Covid-19 et sur le recours à l'article 49.3 par Edouard Philippe concernant la réforme des retraites. Elle s'est aussi exprimée sur la colère d'Adèle Haenel lors de la cérémonie des César.

Coronavirus : "Difficile d'échapper à une épidémie" en France

Alors que 130 personnes sont contaminées par le coronavirus Covid-19 dans le pays, la porte-parole du gouvernement a affirmé qu'"à ce stade, en France, on n'a pas d'épidémie au sens médical du terme". Elle précise qu'en cas de phase épidémique, il faudra réorganiser le fonctionnement des hôpitaux pour faire en sorte que "ce ne soit plus que les patients les plus graves qui soient soignés à l'hôpital" et que les autres patients atteints puissent être "soignés en ambulatoire".

Municipales : pas de report envisagé

La porte-parole du gouvernement fait savoir qu'"à ce stade", le gouvernement n'était "pas dans la perspective d'un report des élections". Mais les campagnes vont devoir s'adapter, précisant que tout meeting de plus de 5 000 personnes "ne pourra pas avoir lieu". Il faut cependant "imaginer qu'on puisse prendre des mesures qui sont de nature à rassurer les personnes qui viennent voter", ajoute Sibeth Ndiaye.

Coronavirus : les manifestations toujours autorisées

Au moment où Jean-Luc Mélenchon appelle à de nouvelles mobilisations "partout dans le pays" après le recours par le Premier ministre à l'article 49.3 sur la réforme des retraites, Sibeth Ndiaye assure qu'"à ce stade les manifestations sont toujours autorisées". Elle prévient en revanche qu'en raison de la situation "très évolutive" du coronavirus sur le territoire, impossible d'être définitif sur ce point.

Le recours au 49.3 justifié par l"impératif" des sénatoriales

"Le 49.3 n'a pas été dégainé en catimini", selon Sibeth Ndiaye, alors que les oppositions ont annoncé deux motions de censure. La porte-parole du gouvernement justifie ce recours au 49.3 par l'"impératif" des sénatoriales en 2020. D'après elle, si la loi sur les retraites n'est pas adoptée "avant l'été", elle ne pourra pas entrer en application au début de l'année 2022, or le gouvernement a "pris l'engagement de mettre en place un système universel de retraite par points dans le cadre de ce quinquennat".

César à Polanski : Sibeth Ndiaye aurait quitté la salle

Invitée à réagir sur l'attribution du César du meilleur réalisateur à Roman Polanski pour son film J'accuse, Sibeth Ndiaye a affirmé qu'elle aurait "quitté la salle" de la cérémonie, comme l'a fait l'actrice Adèle Haenel. "Quand on a fauté, on assume ses responsabilités, d'autant plus dans des crimes de cette nature-là, où on a fait du mal aux gens, et Roman Polanski a fait du mal aux gens", a réagi la porte-parole du gouvernement.

