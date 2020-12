Contrôles de police au faciès, vaccin contre le Covid-19... Le "8h30 franceinfo" de Jordan Bardella

Le vice-président du RN, Jordan Bardella, sur franceinfo lundi 7 décembre 2020. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement national, était l'invité du "8h30 franceinfo", lundi 7 décembre 2020. Contrôles de police au faciès, vaccin contre le Covid-19...Il répond aux questions de Marc Fauvelle et et Salhia Brakhlia.

Discriminations : "Il n'y a pas de contrôles au faciès"

Le vice président du parti d'extrême droite, Jordan Bardella, a d'abord été interrogé sur franceinfo sur l'annonce d'Emmanuel Macron de mettre en place en janvier une plateforme nationale de signalement des discriminations. "C'est la politique du numéro vert. Je pense qu'il n'y a pas de contrôle au faciès", a déclaré l'eurodéputé RN.

"Contrairement à Emmanuel Macron", Jordan Bardella "pense qu'il n'y a pas de racisme systémique dans la police et que nos forces de l'ordre ne se lèvent pas le matin en se demandant s'ils vont contrôler quelqu'un en fonction de sa couleur de peau ou le discriminer dans la démarche de contrôle. On contrôle d'abord et avant tout une attitude", a-t-il affirmé.

Vaccin contre le Covid-19 : "Lorsque j'estimerai avoir été rassuré, peut-être que je me ferai vacciner"

L'eurodéputé d'extrême droite a ensuite répondu à la question de savoir s'il allait se faire vacciner contre le Covid-19. "J'attendrai d'être rassuré et lorsque j'estimerai avoir été rassuré, peut-être que je me ferai vacciner", a déclaré Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement national sur franceinfo.

Des propos tenus alors qu'Alain Fischer, le professeur nommé par le gouvernement pour piloter sa stratégie vaccinale anti Covid-19, veut rétablir la confiance à l'égard de la vaccination "en évitant les injonctions". L'infectiologue souhaite aussi "se donner le temps de l'évaluation et de l'organisation", a-t-il expliqué dans une interview au JDD publiée dimanche 6 décembre 2020.

"Quand j'écoute Alain Fischer, "monsieur Vaccin", je comprends, dit Jordan Bardella, qu'il y ait une grande partie de la population qui soit réticente à l'idée de se faire vacciner". Mais poursuit l'élu d'extrême droite, "il nous dit qu'on n'a pas grand-chose. On a les bons de commande et les communiqués de presse faits par les laboratoires."

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du lundi 7 décembre 2020 :