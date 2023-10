Conflit Israël-Hamas, NPA accusé d'apologie du terrorisme... Le "8h30 franceinfo" de Manuel Bompard

Jérôme Chapuis, Salhia Brakhlia, Jean-Rémi Baudot et Agathe Lambret

Le coordinateur de La France insoumise (LFI) et député des Bouches-du-Rhône était l'invité du "8h30 franceinfo", mercredi 11 octobre 2023.

Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise (LFI) et député des Bouches-du-Rhône, était l'invité du "8h30 franceinfo", mercredi 11 octobre 2023. Conflit Israël-Hamas, NPA accusé d'apologie du terrorisme... Il répondait aux questions de Jérôme Chapuis et Salhia Brakhlia.

Les actes du Hamas sont "des actes de crimes de guerre"

"Le Hamas est une organisation qui a commis samedi des actes qui visent à semer la terreur", ce sont "des actes de crimes de guerre et c'est ce qui permettra de les juger à l'international". Il s'agit de "crimes les plus graves", réagit Manuel Bompard. Ce sont des "actes qu'il faut condamner avec la plus grande force", dit-il, sans qualifier le Hamas d'organisation terroriste, ce qui a été reproché mardi à la cheffe des députés insoumis, Mathilde Panot, qui n'a pas souhaité qualifier directement le Hamas d'organisation "terroriste" au cours d'une conférence de presse tenue à l'Assemblée nationale.

"Si notre soutien doit être total à la population israélienne, notre soutien ne peut pas être inconditionnel à l'État d'Israël", a ajouté Manuel Bompard. "Nous nous sommes levés au moment de la minute de silence" à l'Assemblée nationale mais "j'aurais souhaité aussi qu'elle porte sur les victimes palestiniennes".

Israël-Hamas : Bompard craint que le conflit serve de "prétexte" pour diviser la Nupes

Manuel Bompard a regretté des "polémiques franco-françaises sur la Nupes" alors que LFI est critiquée, y compris au sein de l'alliance de gauche Nupes, pour ses positions jugées trop ambiguës sur le conflit entre Israël et le Hamas. "On parle d'un conflit international dans lequel il y a des milliers de morts, je pense que ça mérite mieux que des polémiques franco-françaises sur la Nupes", affirme le coordinateur de LFI. Si le député des Bouches-du-Rhône a redit son attachement "à la construction Nupes" mise en place par LFI, il craint que le conflit entre Israël et le Hamas serve de "prétexte" aux partis de l'alliance de gauche (PS, EELV, PCF) "pour essayer de justifier une rupture avec la Nupes ou pour clarifier une position avec la Nupes".

NPA visé par une enquête pour "apologie du terrorisme" : "C'est scandaleux"

"En aucun cas, on ne peut accuser le NPA de faire l’apologie du terrorisme", déclare Manuel Bompard, alors que Le Nouveau parti anticapitaliste (NPA) est visé par une enquête pour "apologie du terrorisme" après son communiqué de réaction à l'attaque du Hamas contre Israël. Manuel Bompard a ajouté qu'il "ne se reconnaît pas dans le communiqué qu’a publié le NPA". Le fait que le Nouveau parti anticapitaliste, "parti démocratique", soit visé par une enquête pour apologie du terrorisme, "c'est scandaleux", selon le député.

Nupes : "Nos opposants politiques" et "la classe médiatique" nous mettent en danger"

"Nos opposants et une grande partie de la classe médiatique nous mettent en danger et portent une très lourde responsabilité dans cette situation", réagit Manuel Bompard, au lendemain des propos du chanteur Enrico Macias tenus sur CNews et appelant à "dégommer" LFI.

"Quand j'entends l'extrême gauche qui se défausse devant cette horreur, eh ben vous m'obligez à dire ce que je ne voulais pas dire, il faut les dégommer ces gens-là", a déclaré le chanteur de 84 ans, sur le plateau de Pascal Praud. "Politiquement", lui a objecté l'animateur. "Oui, bien sûr… mais peut-être aussi physiquement", a alors répondu Enrico Macias. Pour Manuel Bompard, la virulence de ces propos est le résultat de "l'interprétation et de la calomnie" que "la classe politique" et "la classe médiatique" essayent "de répandre dans le pays sur les positions" de LFI.

