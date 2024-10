Budget, immigration, divisions à gauche...Le "8h30 franceinfo" d'Aurélie Trouvé

Aurélie Trouvé, députée LFI de Seine-Saint-Denis, présidente de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale était l'invitée du "8h30 franceinfo", samedi 19 octobre. Budget, immigration, divisions à gauche...Elle répondait aux questions de Benjamin Fontaine et Bérengère Bonte.

Budget 2025 : "Il est temps de partager les richesses"

"Il est temps de partager les richesses, d'aller chercher l'argent dans les superprofits et [les grands] patrimoines", assure ce samedi sur franceinfo Aurélie Trouvé. La députée LFI de Seine-Saint-Denis souhaite "rétablir les deux grandes fonctions de l'impôt", à savoir "la redistribution des richesses" et le "fait de ramener des recettes publiques dans les caisses de l'État pour payer la protection sociale, les retraites et les services publics".

L'élue insoumise salue le travail mené par les commissions des Finances et des Affaires économiques depuis quelques semaines. Elle estime que "le budget qui est en train de s'y dessiner ressemble beaucoup au budget du Nouveau Front populaire". Aurélie Trouvé fait notamment référence à la taxe sur les superprofits des grandes entreprises approuvée vendredi en commission des Finances par les députés de gauche. Elle évoque également la "taxation beaucoup importante sur les transporteurs maritimes votée en commission des finances".

Taxe sur les superprofits : "Je me réjouis de ce qui s'est passé en commission, ce qui montre qu'un autre budget est possible", déclare Aurélie Trouvé, députée LFI et présidente de la commission des Affaires économiques de l'Assemblée pic.twitter.com/nj8Xx6LeFN — franceinfo (@franceinfo) October 19, 2024

Immigration : "Il faut changer totalement d'approche"

Interrogé sur la visite, vendredi 18 octobre, du Premier ministre Michel Barnier et du ministre l'intérieur Bruno Retailleau en Italie sur le thème de l'immigration, Aurélie Trouvé estime qu'il faut "avoir une approche de solidarité et d'humanité." "Il faut totalement changer d'approche", assure la députée de Seine-Saint-Denis qui réclame un "accueil digne des migrants". "Cette volonté de faire une Europe encore plus forteresse, plus répréssive vis-à-vis des migrants c'est complètement irrationnel et stupide. L'agence Frontex le dit, on a plutôt un rallentissement du flux des migrants" affirme la députée qui estime qu'il faut "régulariser tout les travailleurs sans papier, des étudiants, des familles aussi qui ont des enfants scolarisés."

Immigration : "Il faut changer totalement d'approche et avoir une approche de solidarité et d'humanité. Il faut un accueil digne des migrants", déclare Aurélie Trouvé, députée LFI pic.twitter.com/k2RHP4k0JD — franceinfo (@franceinfo) October 19, 2024

Législatives partielles à Grenoble : "Nous regrettons" que Lucie Castets renonce

Lucie Castets renonce à se présenter lors d'une législative partielle : "Nous regrettons que ce ne soit pas le cas mais nous continuons à soutenir la candidature de Lucie Castets comme Première ministre", déclare Aurélie Trouvé. "Nous continuons à soutenir le fait qu'il faut qu'elle incarne cette possibilité demain d'être Première ministre car nous sommes toujours prêts à gouverner", insiste la présidente de la commission des affaires économiques de l'Assemblée Nationale.

