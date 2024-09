Budget de la santé, suppression de l'AME, urgences saturées pendant l'été... Le "8h30 franceinfo" de Rémi Salomon

Rémi Salomon, président de la conférence des commissions médicales hospitalières et des CHU était l'invité du "8h30 franceinfo", mercredi 18 septembre 2024. Élaboration du budget 2025, potentielle supression de l'aide médicale d'État, situation dans les hôpitaux cet été... Il répondait aux questions de Salhia Brakhlia et Jérôme Chapuis.

Santé : "On a besoin d'un budget qui soit à la hauteur"

"L'hôpital public est en grande difficulté, on a un déficit qui est estimé à peu près à deux milliards à la fin de l'année, ce qui est considérable, on n'avait jamais atteint ce niveau-là", prévient Rémi Salomon.

"On a besoin d'un budget qui soit à la hauteur" , insiste le président de la conférence des commissions médicales hospitalières, car "la santé a un coût, et ce coût augmente chaque année". Il veut absolument éviter de "tendre la corde et de se retrouver avec des effectifs insuffisants et une charge de travail" trop importante.

Aide médicale d'État: "on fera tout pour respecter le serment d'Hippocrate"

La suppression de l'aide médicale d'État (AME) "est une très mauvaise idée", réagit Rémi Salomon à cette proposition de certains Républicains pour réduire les dépenses dans le prochain budget.

"D'abord éthiquement, ce n'est pas recevable, explique Rémi Salomon. Dans le serment d'Hippocrate, on soigne tout le monde". Le président de la CME de l'AP-HP cite également des arguments de "santé publique" et "économique". Il réitère que "nous, soignants, nous refusons de limiter les soins", sans pour autant affirmer clairement qu'ils désobéiront. "On fera tout pour soigner et respecter le serment d'Hippocrate."

"Les urgences ont été à nouveau saturées cet été"

"Là où le bât blesse, c'est dans les hôpitaux de moins grande taille : les urgences ont été à nouveau saturées cet été" , alerte Rémi Salomon. "Dans les gros CHU", en revanche, "ça s'est plutôt bien passé", précise-t-il, y compris pendant la période des Jeux de Paris 2024.