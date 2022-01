Adoption du pass vaccinal, menaces sur les parlementaires... Le 8h30 franceinfo de Christophe Castaner

Marc Fauvelle, Salhia Brakhlia, Ersin Leibowitch, Myriam Encaoua et Jean-Jérôme Bertolus

Christophe Castaner, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, député des Alpes-de-Haute-Provence, était l'invité du 8h30 franceinfo jeudi 6 janvier 2021. Il répondait aux questions de Marc Fauvelle et Jean-Jérôme Bertolus.

Pass vaccinal : l'entrée en vigueur "autour du 15" janvier reste "notre objectif"

Interrogé sur le calendrier après l'adoption du texte par l'Assemblée, le député LREM des Alpes-de-Haute-Provence souhaite "aller le plus vite possible". "J'aurais souhaité d'ailleurs que nous allions plus vite" mais "il y a eu des volontés d'obstruction", a-t-il aussi déclaré. La saisine du Conseil constitutionnel par les députés LR, annoncée dans la nuit de mercredi à jeudi, sur la question des contrôles du pass vaccinal risque aussi de retarder sa mise en œuvre

Propos d'Emmanuel Macron : "Je préfère ça que prendre les Français pour des abrutis"

Questionné sur les déclarations du président de la République au Parisien/ Aujourd'hui en France, Christophe Castaner a jugé "que l'argument du président de la République a été d'une grande rationnalité, parce qu'il y a eu un résultat hier [mercredi] : 66 000 Français ont été primo-vaccinés, c'est un record". Pour lui, "si ça a au moins cette efficacité-là, je trouve que c'est une première vertu."

Pass vaccinal : "Plusieurs dizaines de députés" de la majorité "sont menacés"

"J'ai été menacé directement, comme beaucoup de mes collègues, c'est hélas récurrent", a précisé le patron des "Marcheurs" à l'Assemblée. Christophe Castaner "conseille à tous les élus, quel que soit leur bord, de porter plainte de façon systématique (...) Il est indispensable que nous préservions la liberté de vote de tous les parlementaires", a-t-il insisté.

