Ukraine : le député MoDem Jean-Louis Bourlanges dénonce "une guerre vraiment sale menée par les Russes" et "le crime de guerre institutionnalisé"

Emmanuel Macron et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky se sont accordés mardi 1er novembre sur l'organisation d'une conférence bilatérale le 12 décembre, pour mobiliser les entreprises françaises en faveur de l'Ukraine.

Pour Jean-Louis Bourlanges, les Russes "ont compris que militairement cela ne marchait pas, qu'ils n'obtenaient pas la victoire qu'ils voulaient obtenir et du coup, ils ont décidé de frapper les civils. C'est vraiment le crime de guerre institutionnalisé."

La population ukrainienne va être de plus en plus en difficulté et il faut "une solidarité civile comme le pont aérien que les Américains avaient créé au moment de la crise de Berlin, comme le plan Marshall, affirme le député. Nous devons aider l'Ukraine à survivre." Pour cela, il faut faire des efforts "économiques, matériels."