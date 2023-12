Téléthon : la ministre déléguée chargée des Personnes handicapées "attend une forte mobilisation, je sais que les Français sont mobilisés et généreux"

"J'attends une forte mobilisation, je sais que les Français sont mobilisés et généreux", a déclaré vendredi 8 décembre sur franceinfo Fadila Khattabi, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées, alors que la 37e édition du Téléthon a démarré dans la soirée vendredi sur France 2 en partenariat avec Radio France. L'objectif est de dépasser les dons de l'année dernière qui étaient de 90,8 millions d'euros.

"On compte 200 000 bénévoles qui vont être pleinement mobilisés pour accompagner toutes les opérations au plan national". Il est important de se mobiliser "pour soutenir la recherche et les familles qui ont un enfant en situation de handicap. C'est une très belle opération et je sais que les Français seront pleinement mobilisés", a insisté la ministre déléguée.

Fadila Khattabi a participé à de nombreuses activités sur le terrain aujourd'hui et elle a pu voir "combien les bénévoles étaient enthousiastes à l'idée de pouvoir être utiles, engagés, pour pouvoir accompagner les personnes sur ces opérations-là".

Sur le projet de loi immigration

"Je suis pour l'article 3", a répété vendredi 8 décembre sur franceinfo Fadila Khattabi, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées, alors que le projet de loi immigration sera examiné à partir de ce lundi 11 décembre en séance publique à l'Assemblée nationale. "Il faut sortir de l'hypocrisie", a-t-elle ajouté.

"Sur notre territoire, les entreprises, partout, ont besoin de compétences, de recruter. Les personnes qui vont bénéficier d'un titre de séjour parce qu'elles sont sur un métier en tension ne sont pas des Kleenex jetables. À partir du moment où on travaille, où on respecte les lois de la République, on a le droit de rester sur le territoire national et avoir un projet de vie en France".