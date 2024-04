"Plans B et C" de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris : des hypothèses qui "n'ont pas été partagées avec nous", répond Emmanuel Grégoire, adjoint à la mairie de Paris

Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris, ne confirme pas lundi 15 avril sur franceinfo les hypothèses avancées par Emmanuel Macron concernant la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024, "parce que nous n'étions pas informés de ces hypothèses", explique-t-il.

Lundi, le chef de l'Etat a présenté des alternatives à la cérémonie d'ouverture prévue sur la Seine. Emmanuel Macron a indiqué qu'en cas de menace terroriste élevée, cette cérémonie pourrait se restreindre au Trocadéro voire être rapatriée au Stade de France. Un conseiller du président a expliqué plus tard à la direction des Sports de Radio France que le scénario du Stade de France était une hypothèse "non instruite" à ce stade. L'option du Stade de France ne serait ainsi activée qu'en ultime recours, le véritable "plan B" restant celui du Trocadéro, pour une cérémonie d'ouverture plus restreinte.

La mairie de Paris mobilisée pour la sécurité de la cérémonie

"Le président a souhaité évoquer des mesures de rapatriement d'urgence", poursuit Emmanuel Grégoire, "ce ne sont pas des hypothèses qui ont été partagées avec nous, je le dis clairement et humblement". À la question de savoir si ces hypothèses étaient travaillées pour le Trocadéro ou pour le Stade de France, le premier adjoint répond : "Elles ne le sont pas".

Emmanuel Grégoire retient malgré tout que "le président confirme que le souhait de tous les partenaires, c'est de pouvoir organiser la cérémonie d'ouverture sur la Seine". Il rappelle que c'est ce à quoi à la mairie de Paris travaille "et tous les pouvoirs publics sont mobilisés pour donner les plus grandes garanties sur la sécurité de l'événement et pour que ce soit la fête la plus populaire de l'histoire des Jeux olympiques". "Ce souhait d'organiser un événement populaire reste la volonté centrale - et je la crois partagée - et en même temps, il faut être pragmatique et s'adapter au climat du monde", conclut-il.