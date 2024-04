Paris 2024 : la cérémonie d'ouverture pourra être "limitée au Trocadéro" voire au Stade de France en cas de menace terroriste, annonce Emmanuel Macron

Le chef de l'Etat a pour la première fois détaillé les "plans B et C" concernant ces festivités, sur fond de risque accru d'attentat.

Des scénarios de secours pour le coup d'envoi des Jeux de Paris. Emmanuel Macron a assuré lundi 15 avril sur BFMTV/RMC qu'il existe des "plans B", "voire des plans C" pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, prévue pour le 26 juillet. En cas de menace terroriste jugée suffisamment élevée, la cérémonie d'ouverture serait "limitée au Trocadéro", voire au Stade de France, a-t-il affirmé.

Interpellé par une mère de famille inquiète pour la sécurité des spectateurs, le chef de l'Etat a toutefois défendu le maintien de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques sur la Seine. "On peut le faire et on va le faire", a-t-il martelé, insistant notamment sur "les moyens de renseignements et d'intelligence", pour la sécurisation de cette cérémonie inédite.

Cette déclaration d'Emmanuel Macron à près de trois mois de la cérémonie d'ouverture. Selon un sondage Ifop daté de février, seulement 55% des Français font confiance à la France pour organiser des évènements internationaux tels que les Jeux olympiques et paralympiques