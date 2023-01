Plan d'action de la justice : "Il y a évidemment des dispositions et des mesures qui vont dans le bon sens", selon une ancienne magistrate

Le garde des Sceaux a dévoilé 60 mesures pour améliorer le fonctionnement de la justice. Éric Dupond-Moretti veut notamment diviser par deux les délais de traitement pour les procédures civiles, réécrire la procédure pénale, jugée illisible. Il promet l'embauche de 10 000 fonctionnaires de justice d'ici à 2027, dont 1 500 magistrats.

"Il y a évidemment des dispositions et des mesures qui vont dans le bon sens", a réagi jeudi 5 janvier sur franceinfo Laurence Vichnievsky, députée Modem du Puy-de-Dôme, ancienne magistrate, après la présentation du plan d'action de la justice par le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti.



Le budget de la justice va passer de 9,6 à 11 milliards d'euros. "Il faudra voir aussi si on arrive à contenir l'inflation. Ce sont les augmentations les plus conséquentes depuis 1958 mais on part de très loin. Cette annonce évidemment va dans le bon sens", a insisté Laurence Vichnievsky. Pour l'ancienne magistrate, "cette augmentation du budget va permettre la construction des places de prison dont nous avons besoin pour éviter cette surpopulation carcérale".

Les recrutements, "ça c'est la vraie bonne idée"

Éric Dupond-Moretti a aussi annoncé la création de 10 000 postes dont 1 500 magistrats, ça va permettre "de constituer des équipes autour du magistrat et ça c'est la vraie bonne idée", a admis la députée Modem. "Le juge doit être centré sur son office premier qui est de dire le droit et s'il a une équipe autour de lui, c'est une réponse en termes de charge de travail et de délivrance des dossiers".

Par ailleurs, "je voudrais insister sur la dimension de la réforme des procédures civiles", a indiqué Laurence Vichnievsky, "parce que nos concitoyens quand ils ont affaire à la justice c'est pour des problèmes avec leurs propriétaires, leurs voisins et c'est la très grande majorité des dossiers, 60 à 70%". La députée Modem du Puy-de-Dôme "place des espoirs dans cette réforme qui consiste à développer l'amiable avec l'idée de réduire les délais, on a besoin de cela parce que nos concitoyens disent que la justice est trop longue et trop complexe".