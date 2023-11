Le nouveau plan sur les troubles du neurodéveloppement doit permettre "un dépistage systématique de tous les enfants", assure la ministre Fadila Khattabi

Le gouvernement va débloquer 680 millions d'euros pour son nouveau plan sur les troubles du neuro-développement. Cette somme doit favoriser une meilleure formation "des professionnels qui interviennent dans nos crèches, à l'école, dans les instituts, dans les établissements", indique mardi la ministre Fadila Khattabi.

Temps de lecture : 7 min

Le nouveau plan sur les troubles du neurodéveloppement comporte "un investissement inédit de 680 millions d'euros", a rappelé mardi 14 novembre sur franceinfo Fadila Khattabi, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées. Le président a annoncé ce plan qui prend le relais de la précédente stratégie 2018-2022 centrée sur l'autisme, lors d'une visite à la nouvelle Maison de l'autisme à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, un lieu de ressources pour les personnes atteintes et leurs familles.

Grâce à ce plan, on va mettre en place "un dépistage systématique, tous les enfants pourront être diagnostiqués en cas de difficultés" soutient la ministre. Il faut identifier plus facilement les enfants, "avec la création d'un grand service public" et "qui dit service public dit gratuité, pour mieux repérer tous ces troubles entre zéro et six ans", détaille-t-elle. "Quand on diagnostique très tôt, il y a une meilleure prise en charge, un meilleur accompagnement et donc ça évite l'errance médicale et le développement de surhandicap".

La somme débloquée va aussi favoriser une meilleure formation "des professionnels qui interviennent dans nos crèches, à l'école, dans les instituts, dans les établissements pour les sensibiliser sur ce sujet que sont les troubles du neuro-développement, y compris de l'autisme". À noter également que "55 millions d'euros seront débloqués pour la recherche".

Fadila Khattabi a mis l'accent sur les progrès déjà réalisés, avec "55 000 enfants qui sont aujourd'hui au sein de l'école de la République qui sont mieux diagnostiqués", se réjouit la ministre déléguée chargée des Personnes handicapées.