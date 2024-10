Discours de politique générale : pas de "chèque en blanc" à Michel Barnier mais le RN veut "laisser sa chance au produit", affirme la députée Laure Lavalette

La députée du Var et porte-parole du Rassemblement national réagit à la déclaration de politique générale de Michel Barnier.

"Ce n'est pas un chèque en blanc", avertit Laure Lavalette, députée du Var et porte-parole du Rassemblement national sur franceinfo mardi 1er octobre, alors que Marine Le Pen a rappelé que les députés RN ne censureront pas le gouvernement de Michel Barnier après sa déclaration de politique générale. "Si nos lignes rouges sont franchies, nous censurerons ce gouvernement", mais "la politique du chaos est la pire des politiques" et il faut "agir pour la France et les Français" dans ce "contexte de crise de régime complètement inédit", estime-t-elle.

Le Premier ministre a annoncé une "contribution exceptionnelle des Français les plus fortunés" lors de sa déclaration de politique générale. "Il faudrait que ces hausses d'impôts soient compensées par des mesures pour les classes moyennes et les Français qui travaillent", prévient Laure Lavalette qui affirme que le RN sera "très attentif" au Projet de loi de finances qui définit le budget et "permet de passer de la parole aux actes".

"On va laisser sa chance au produit" sur la question des excécutions des Obligations de quitter le territoire (OQTF), avance la députée. Alors que Michel Barnier a indiqué que son gouvernement ne "s'interdira pas de conditionner davantage l'octroi de visas à l'obtention de laissez-passer consulaires nécessaires aux reconduites à la frontière", Laure Lavalette estime qu'il faut "aller plus loin". Selon la porte-parole du Rassemblement national, il faut "ramener à zéro" les visas décernés par la France aux pays avec lesquels il n'y a pas de "laissez-passer consulaires" pour entamer un "bras de fer avec les pays pour qu'ils reprennent leurs ressortissants délinquants".

Sur le sujet, elle avertit que le Rassemblement national "n'a pas confiance" car "on a déjà payé auparavant pour voir Les Républicains qui, en campagne, parlent comme le Rassemblement national mais qui finalement gouvernent comme des macronistes", indique-t-elle.

Laure Lavalette estime enfin qu'il y a "un changement de paradigme" dans la "forme et la méthode" de ce nouvau gouvernement qui respecte les "électeurs du Rassemblement national". Mais pour la porte-parole du RN, l'exécutif n'a "pas tellement le choix dans la mesure où les idées du Rassemblement national sont majoritaires en France".