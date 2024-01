Colère des agriculteurs : "Je soutiens, je partage la colère de cette profession", assure Fabien Roussel

"Je soutiens, je partage la colère de cette profession", assure, lundi 29 janvier, sur franceinfo Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, député du Nord, alors que les agriculteurs manifestent autour de Paris et d'autres grandes villes du pays.

Ils veulent faire le siège de Paris et même bloquer le marché de Rungis. "Et si pour se faire entendre ils doivent monter jusqu'à la capitale sous cette forme-là, je le soutiens parce que la colère est très profonde. Ils n'ont malheureusement pas d'autres moyens pour se faire entendre. Il y a aussi beaucoup de colère chez les Français qui risquent de voir leur facture augmenter. La coupe est pleine pour beaucoup de monde", avertit le député du Nord.

"Un accord où tout le monde s'y retrouve"

"Je ne souhaite pas que le conflit perdure", tempère-t-il, "et je souhaite qu'on trouve des solutions", poursuit Fabien Roussel qui propose au gouvernement de mettre sur pied "un Grenelle de l'agriculture, une conférence nationale rassemblant les professions de l'agriculteur à l'industriel et aux grandes surfaces, pour sortir de là avec un accord où tout le monde s'y retrouve".

"La colère" des agriculteurs "est justifiée et elle se manifeste par des blocages, par des mobilisations et c'est normal, c'est légitime tant qu'il n'y a pas de violences et de dégradations", relève Fabien Roussel. "Les agriculteurs se mobilisent de manière pacifique, ils sont très largement soutenus par la population", déclare-t-il. "Je suis allé sur leurs barrages et j'ai vu les boulangers les approvisionner en pain, les viticulteurs en vin, et des producteurs leur amener de la viande, ils ont de quoi tenir un siège."

"J'appelle le gouvernement à la raison"

Par conséquent, "il faut que le gouvernement entende qu'il faut qu'il arrête de nous ponctionner, de nous augmenter les taxes, les impôts et qu'il nous permette à chacun de vivre de notre travail. Les agriculteurs, c'est certainement la profession qui travaille le plus et qui est si mal payée en retour", regrette le secrétaire national du PCF.

Fabien Roussel "craint que le gouvernement s'entête et que cela provoque encore plus de colère, j'appelle le gouvernement à la raison, j'appelle le Premier ministre, lors de son discours de politique générale mardi, à revenir sur les hausses d'impôts et de taxes qu'il a prévues", appuie-t-il. "Les agriculteurs demandent des mesures de protection. Nous voulons du protectionnisme sur notre agriculture comme sur notre industrie. J'appelle le gouvernement à faire ces annonces pour apaiser la situation et réconcilier la France".