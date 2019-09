:SCAN. God Save Brexit

A l’issue d’un sommet tendu à Bruxelles, les 27 se sont finalement mis d'accord sur un report du Brexit au 31 octobre 2019. Cette décision écarte dans l’immédiat un divorce sans accord, près de trois ans après le référendum de juin 2016.

A cette occasion, Franceinfo (canal 27) diffuse God Save Brexit, un documentaire réalisé par Ben Barnier et Benjamin Savart, visible en replay sur le site et l'application de Franceinfo, rubrique Magazines.

A la rencontre des brexiters

Face à ce feuilleton chaotique, que se passe-t-il dans la tête des brexiteurs ? Pour le savoir, les journalistes se sont rendus en Angleterre, en Ecosse, au pays de Galles et en Irlande du Nord pour rencontrer des retraités, ouvriers, étudiants, agriculteurs ou commerçants qui ont voté pour la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.

A l’issue du documentaire, Julien Benedetto et ses invités, Henri Guaino, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, et Jean-Louis Bourlanges, député MoDem et ancien député européen, reviennent sur ce référendum qui divise les Britanniques.

