"Ouvrez le 1". Europe : peut-elle repartir ?

Franceinfo et l'hebdomadaire Le 1 s’associent pour proposer un rendez-vous, tous les mercredis à 22h30 sur le canal 27 et ses supports numériques. La journaliste de France Télévisions Emilie Tran Nguyen et le directeur de l'hebdomadaire Eric Fottorino dialoguent avec leurs invités sur l’actualité et le monde contemporain.

Pour ce nouveau numéro, "Europe : peut-elle repartir", ils analysent cette semaine la question européenne : du 23 au 26 mai, les citoyens des pays membres seront appelés aux urnes pour élire les députés qui siégeront au Parlement européen. Face au Brexit, à la montée croissante des nationalismes et de l'euroscepticisme, l'Europe peut-elle repartir ?

Au sommaire

Une question / Plusieurs regards : Bernard Guetta, journaliste et essayiste, auteur de L’Enquête hongroise (éd. Flammarion) ; Coralie Delaume, essayiste, spécialiste des questions européennes, auteure, avec David Cayla, de 10 + 1 questions sur l’Union européenne (éd. Michalon). A rebours : Winston Churchill s'exprime sur l'Europe... en français (archives de l'INA).

Repères : retour sur les dates clés de l'Union européenne. 1 + 2 : Pascal Lamy, ancien directeur général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), président émérite de l’Institut Jacques Delors, auteur de Où va le monde ? Trump et nous, avec Nicole Gnesotto (éd. Odile Jacob). A voix haute : le chanteur CharlElie Couture, actuellement en tournée avec son dernier album Même pas sommeil, auteur du recueil de poésie La Mécanique du ciel (éd. Le Castor Astral), lit Europe de Guillaume Apollinaire, extrait de La Femme assise. Chronique de France et d’Amérique (éd. Gallimard).

> "Ouvrez le 1", un magazine télévisé, tous les mercredis à 22h30 sur Franceinfo (canal 27).

> "Le 1", un journal pour comprendre le monde, tous les mercredis en kiosque.

