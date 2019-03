VIDEO. Le chanteur CharlElie Couture lit le poème "Europe" de Guillaume Apollinaire

"Ouvrez le 1", nouveau magazine de Franceinfo (canal 27) présenté tous les mercredis à 22h30 par la journaliste de France Télévisions Emilie Tran Nguyen et Eric Fottorino, directeur de l'hebdomadaire Le 1, demande chaque semaine à une personnalité de lire un poème en rapport avec son thème d'actualité. Cette semaine > Europe : peut-elle repartir ?

Pour la séquence "A voix haute" du magazine, le chanteur CharlElie Couture, actuellement en tournée avec son dernier album Même pas sommeil, auteur du recueil de poésie La Mécanique du ciel (éd. Le Castor Astral), lit Europe de Guillaume Apollinaire, extrait de La Femme assise. Chronique de France et d’Amérique (éd. Gallimard).

"Les patries, les villes, les champs de bataille"

Nations, je vous offre et l’ordre et la beauté

Des ruines qui ont la grâce des jeunes filles

Et mes fleuves semblables aux vers des grands poètes

Et tous mes esclavages, toutes mes royautés,

Tous mes dieux charmants qui sont ma foi, qui sont mon art,

Tous ces peuples querelleurs et des fleurs odorantes.

Vous, Eglises, où tes aïeules et tes croyants venaient s’agenouiller

O vieilles maisons, nourrices du progrès,

Carrefours où les âges choisirent leur route et s’en allèrent,

Patries, patries, patries dont les drapeaux me vêtent,

Fantômes, ô forêt du génie où chaque arbre est un nom d’homme,

Forêt qui marchent à reculons sans que tu t’éloignes,

Je suis tous les fantômes, tous les ombrages,

Les patries, les villes, les champs de bataille,

Amérique, ô ma fille et celle de Colomb.

