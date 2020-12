"Ouvrez le 1". Déconfinons le handicap

Franceinfo et l'hebdomadaire Le 1 s’associent pour proposer un rendez-vous, tous les dimanches à 21 heures sur le canal 27 et ses supports numériques.

Pour ce nouveau numéro de la saison 2, Lucie Chaumette, Julien Bisson et leurs invités s'intéressent à la question du handicap et à la société inclusive largement plébiscitée par les associations et les spécialistes.

Au sommaire

Une question / Plusieurs regards : Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées ; Charles Gardou, anthropologue, spécialiste du handicap et professeur à l’université Lumière Lyon 2, organisateur des Trophées Lumière de l’entreprise inclusive, auteur du livre La société inclusive, parlons-en ! (éd. Erès).

1 + 2 : Lucile Razet, vice-championne du monde junior du 400 mètres handisport.

A rebours : une archives de l'INA de 1964 > l'émission "Les coulisses de l'exploit" mettent à l'honneur les athlètes rentrant des deuxième Jeux paralympiques de Tokyo.

