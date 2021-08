Jeux paralympiques : découvrez le portait de Dimitri Pavadé dans "Incassable"

Connaissez-vous Dimitri Pavadé ? Cet athlète représentera la France aux Jeux paralympiques 2021 qui se déroulent à Tokyo du 24 août au 5 septembre. Originaire de La Réunion, le sportif travaillait sur les docks dans un port lorsqu'il a connu un accident en 2007. Aujourd'hui, il est agent technique prothésiste mais surtout sportif de haut niveau.

A Toulouse, où il est licencié d'un club d'athlétisme, Dimitri Pavadé a commencé les compétitions, remporté les succès et relevé des défis comme celui de boucler un trail en montagne. Au Japon, il entend bien se démarquer en athétisme et plus particulièrement en saut en longueur. Pendant sa préparation, il a répondu aux questions de Djamel Mazi.

Retrouvez les autres numéros d'"Incassable" en replay sur franceinfo.fr.

