Environnement : l'Union européenne annonce la création d'un fonds social pour le climat

L'Union européenne vient de signer un accord qui pourrait changer la donne dans la lutte contre le changement climatique. Le point en plateau, dimanche 18 décembre, avec la journaliste Sandrine Feydel.

L'Union européenne a annoncé la création d'un fonds social pour le climat doté de 86,7 milliards d'euros. Il prévoit, entre autres, d'aider les ménages à obtenir des subventions pour réaliser des travaux d’isolation, de les inciter d'opter pour des transports plus écologiques ou encore d'accompagner les entreprises vulnérables dans leur transition énergétique, rapporte la journaliste Sandrine Feydel, présente sur le plateau du 12/13, dimanche 18 décembre.



Réforme du marché du carbone

Le fonds sera financé grâce à une réforme du marché du carbone. Depuis 2005, les entreprises les plus émettrices de gaz à effet de serre doivent investir pour faire baisser leurs émissions "sur le modèle du pollueur-payeur". Un système qui "n’a jamais vraiment marché", note la journaliste. L'Europe vient de décider de baisser leur quantité de 62 % par rapport à 2005. "Les industriels n’auront plus le choix. S’ils ne baissent pas leurs émissions, cela leur coûtera très cher", explique Sandrine Feydel. Le marché va s’étendre au secteur maritime, une partie du secteur aérien, au chauffage des bâtiments et carburants routiers.