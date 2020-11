DIRECT. "Dimanche en politique" : Elisabeth Borne, ministre du Travail, est l'invitée de l'émission, regardez son interview

Le 29 novembre 2020, "Dimanche en politique", le magazine politique de France 3, reçoit Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion. Située à l’aile gauche de la macronie, elle a hérité en juillet 2020 de ce ministère majeur en période de crise. Après le ministère des Transports et celui de la Transition écologique, la voilà désormais au pied du mur pour franchir 2021 et le tsunami social que certains redoutent. Elle répond aux questions de Francis Letellier, avec le regard et les questions de Jean-Baptiste Daoulas, journaliste politique à L’Express.

Au sommaire

Pas de déconfinement mais un deuxième confinement allégé pour permettre aux commerçants de travailler et aux Français de préparer les fêtes de Noël. L’exécutif cherche toujours l’équilibre entre économie et santé, mais la question du travail et de l’emploi était cette semaine au premier plan.

Conséquence de la crise sanitaire, le télétravail est devenu un sujet dont les partenaires sociaux se sont emparés désormais. Après le chômage partiel accordé aux salariés, l’effort semble aujourd’hui porter sur d’autres catégories, plus précaires comme les "permittents", les saisonniers, les jobs étudiants.

