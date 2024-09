Jugée responsable de la destruction des écosystèmes marins et de la surpêche, la pêche au chalut sera interdite dans les aires maritimes protégées grecques d'ici 2030. Une décision longtemps espérée par les petits pêcheurs, victimes de la baisse des stocks de poissons.

En Grèce, l’archipel de Fourni, dans la mer Egée juste en face de la Turquie, reste le dernier port d’attache des pêcheurs du Dodécanèse. Pour la nouvelle génération, l’époque de la pêche miraculeuse de ses aînés est révolue, et vivre de son métier devient difficile. Les stocks de poissons sont en baisse : près de 30% de moins en cinquante ans.

D’après Marcos, président de l'association des petits pêcheurs de Fourni, les responsables de ce désastre sont les gros bateaux qui raclent les fonds marins avec leurs filets : "On peut dire que les chalutiers provoquent une véritable catastrophe. Ils détruisent les écosystèmes marins et les coraux." Les chalutiers ne sont que 250 en Grèce, soit moins de 5% des bateaux du pays, mais leur pêche représente plus de la moitié des tonnages de poissons.

"Les chalutiers finiront par détruire la Méditerranée"

Pour contrôler leur activité, le gouvernement grec a pris une décision : d’ici 2030, les chalutiers ne seront plus autorisés à pêcher dans les zones maritimes protégées du pays. Marcos veut croire à une bonne nouvelle : "Pourvu que ça se fasse, ça va sauver la pêche et la mer. Si on n’agit pas, les chalutiers finiront par détruire la Méditerranée. Elle sera vidée de ses poissons et il n’y aura plus de jeunes pêcheurs."

En attendant, les pêcheurs de l’archipel ont décidé de ne plus se laisser faire. Selon eux, les chalutiers ne respectent pas les règles et pêchent trop près des côtes. Marcos transmet des informations sensibles à Archipelagos, une ONG de défense de la Méditerranée. Sur une carte, il note au feutre le passage des chalutiers dans les eaux interdites. "Les chalutiers entrent dans les zones interdites trop près des côtes, on en a vu à 100 mètres d’une plage", affirme-t-il. Cette carte, l’ONG l’a transmise au gouvernement grec pour qu’il agisse...

Extrait de "La Grèce au secours de ses fonds marins", diffusé dans "Nous, les Européens" le 19 septembre 2024.

