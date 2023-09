Il croit dur comme fer que les musulmans, qui représentent 14% de la population indienne, ont développé une arme pour remplacer les hindous. Alors ce militant enfourche sa moto pour remplir sa mission : mettre en garde les jeunes des lycées et universités contre le "jihad de l'amour". Extrait d'"Envoyé spécial" du 7 septembre 2023.

En Inde aussi, certains agitent la menace d'un "grand remplacement". Vijaykant Chauhan est persuadé que les musulmans (14% de la population indienne) ont mis au point une stratégie pour prendre la place des hindous. En treillis sur sa moto bardée de drapeaux indiens, le militant est en route pour sa tournée des lycées et des universités. Sa mission : mettre en garde les jeunes, les informer du "plus grand problème actuel de l'Inde" : le "love jihad" ou "jihad de l'amour".

Et ses méthodes ne font pas dans la dentelle. S'adressant à une étudiante, il lui détaille la façon dont elle ne manquera pas d'être réduite en esclavage si un garçon musulman fait mine de s'intéresser à elle. Il commencera par la droguer avant d'abuser d'elle, en filmant le tout, puis l'enverra probablement en Arabie saoudite... Tous les fantasmes les plus effrayants sont passés en revue : viol avec soumission chimique, images intimes diffusées sur les réseaux sociaux, conversion forcée, vente d'organes, "corps découpé en morceaux"...

Un fantasme pris au sérieux par des millions d'Indiens

Si incroyable que cela puisse paraître, cette théorie conspirationniste du "jihad de l'amour" est prise au sérieux par des millions de personnes en Inde. Dans le public étudiant, les visages sont graves, le ton déterminé : "Il faut qu'on se défende, qu'on contre-attaque face à ces gens", réagit une jeune fille.

Vijaykant Chauhan a déjà assuré plus de 1 000 "formations" de ce genre, et il revendique un million de jeunes filles hindoues ainsi sauvées. Mais informer ne suffit pas : selon lui, "le gouvernement doit maintenant déclarer que ces jihadistes de l'amour et tueurs de vaches sont des terroristes, pour qu'ils puissent être abattus dans la rue. Sans ça, prévient-il, on ne s'en sortira pas, et on n'arrivera pas à faire un véritable Hindoustan".

Derrière ce fantasme, l'objectif est à peine voilé : faire la chasse aux couples mixtes, hindou-musulman ou hindou-chrétien.

Extrait de "Inde : le péril fanatique", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 7 septembre 2023.

