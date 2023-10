Durée de la vidéo : 20 min

Cette vidéo, filmée par un combattant du Hamas, a fait le tour du monde : les images d'une femme effrayée serrant contre elle ses deux jeunes enfants. Où se trouvent-ils ?

Les équipes d'"Envoyé spécial" ont rencontré une famille israélienne dont la vie a basculé le samedi 7 octobre : elle est sans nouvelles de six de ses membres (Yarden et Shiri, un couple et leurs deux enfants de 4 ans et 9 mois, et les parents de Shiri) après l'attaque du Hamas. Ils vivaient dans le kibboutz de Nir Oz, à moins de 3 kilomètres de Gaza, qui a été totalement saccagé et où des dizaines de personnes sont mortes.

Espoir, détresse, colère, et souvenirs...

Ils ont été enlevés par un commando du Hamas et à priori emmenés dans la bande de Gaza. Un enlèvement qui a été filmé par un membre de ce commando, et dont les images ont fait le tour du monde. Pour les proches, une insoutenable attente a commencé, faite d'espoir, de détresse, de colère et de souvenirs.

Un reportage de Clément Le Goff, Julien Fouchet, Ariel Koseleff et Ludovic Lavieille, diffusé dans "Envoyé spécial" le 12 octobre 2023.

