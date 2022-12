"Cash Investigation". Hold-up sur la Sécu : à qui profite la fraude ?

Le magazine "Cash Investigation" propose des enquêtes sur le monde des affaires et ses côtés les moins connus, des stratégies de détournement de l'argent public, des comportements d'évasion fiscale, des actions d'influence menées par des lobbies… Ce nouveau numéro lève le voile sur les plus gros fraudeurs de la Sécu.

Les assurés sociaux ne sont pas les plus gros fraudeurs de la Sécurité sociale. Selon les chiffres de l’Assurance maladie, 72% du montant des fraudes détectées en 2021 sont le fait des professionnels de santé. Pour ce nouveau numéro, le magazine "Cash Investigation" (Facebook, Twitter, #cashinvestigati) a enquêté sur les centres dentaires. Les enseignes de ces groupes se multiplient dans les villes, avec pour promesses : facilité d’accès, matériel dernier cri et, surtout, des soins pour lesquels les patients n’ont presque rien à débourser…

Le journaliste Donatien Lemaître a découvert que certains de ces groupes étaient devenus des machines à cash, facturant des actes inutiles ou même fictifs. Des dentistes repentis témoignent des pratiques illégales à l’œuvre dans ces centres et d’anciens patients racontent avoir été mutilés. Le magazine d’investigation présenté par Elise Lucet révèle aussi comment l’un de ces groupes, officiellement une association, fait remonter ses fonds vers une entreprise installée au Luxembourg.

Les fraudeurs sont bien souvent devenus insolvables

L’un des chiffres surprenants de l’Assurance maladie indique que les infirmiers libéraux sont les professionnels de santé qui fraudent le plus. L’enquête de "Cash" dévoile comment certains d’entre eux gonflent artificiellement les factures des assurés, notamment celles des patients les plus âgés et vulnérables. Mais alors, que fait la Sécu ? Réussit-elle à récupérer l’argent de la fraude ?

Avec l’instauration du tiers payant, qui permet à l’assuré de ne plus avancer les frais de santé, l’Assurance maladie doit désormais rembourser dans un délai très court les professionnels de santé. Quitte à n’opérer presqu’aucun contrôle au moment du paiement. Et quand les tribunaux sont saisis, les fraudeurs sont bien souvent devenus insolvables. Fraudes à la Sécu : "Cash Investigation" lève le voile sur les plus gros fraudeurs…

> LE GRAND DEBAT

Après l'enquête, le magazine "Cash Investigation" propose un grand débat, avec des invités de tous horizons, donateurs, responsables d’association, politiques, experts… Ils répondent aux questions d’Elise Lucet. "Cash Investigation" : des révélations, un débat, des solutions.

> LES INVITES



- Pierre Schmidt, chirurgien-dentiste, secrétaire général de l’Union dentaire.

- Christine Teilhol, victime de Dentexia.

- Abdel Aouacheria, fondateur de l'association La Dent bleue.

- Fadila Khattabi, députée de la Côte-d’Or, présidente de la commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale.

- Frédéric Bizard, économiste spécialiste de la protection sociale et de la santé.

- Benjamin Sablier, délégué syndical CGT (CPAM Bouches-du-Rhône).



"Hold-up sur la Sécu : à qui profite la fraude ?", une enquête de Donatien Lemaître, diffusée jeudi 8 décembre 2022 à 21h10 sur France 2.

