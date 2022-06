"20h30 le samedi". La reine et la Coupe du monde

Le magazine "20h30 le samedi" (Twitter), présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent la petite histoire dans la grande, à feuilleter comme un album de famille. Ce nouveau numéro de la saison 4 de "20h30 le samedi" raconte deux histoires méconnues autour du football, sport préféré des Français.

Le jour où > La Coupe du monde a été volée !

Dans quelques mois commence la 22e Coupe du monde de football, qui se déroule au Quatar du 21 novembre au 18 décembre 2022. La préparation d’un tel événement est un casse-tête en termes d’organisation et de sécurité. Le Royaume-Uni en sait quelque chose… En 1966, les Britanniques se préparent à accueillir cette compétition sur leur sol. Quelques mois avant son coup d’envoi, la Fédération anglaise de football souhaite exposer la coupe Jules-Rimet au grand public, dans le palais de Westminster. Le trophée récompensant les vainqueurs est sous haute surveillance… sauf qu’un beau jour, elle disparaît. Cela fait les gros titres des journaux du monde entier, Scotland Yard est sur les dents, jusqu’à ce qu’un fin limier s’en mêle, un chien dénommé Pickles…

Et aussi, un hymne, des chansons...

Actu > D’où vient le chant des stades "Po po po po po po po" ?

La Ligue des nations a commencé vendredi 3 juin 2022 avec le match de l’équipe de France contre le Danemark. Et les supporters ont forcément entonné le "Po po po po po po", devenu l’hymne des stades. Comment cet air est-il devenu un chant mondial et fédérateur ? Il a fallu pour cela une chanson, celle du groupe de rock américain The White Stripes, mais surtout l’enthousiasme sans limite d’un petit club de football belge, le FC Bruges, qui en a fait un tube mondial… "20h30 le samedi" raconte comment ces notes chantées par quelques supporters sont devenues virales et synonymes d’une explosion de joie.

Bonus > Les chansons du stade

En attendant le retour des grands rendez-vous dans les stades, un medley des chansons qui ont fait vibrer plusieurs générations...

