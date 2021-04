"20h30 le samedi". La fièvre du samedi soir

Le magazine "20h30 le samedi" (Twitter), présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande", à feuilleter comme un album de famille. Ce nouveau numéro de la saison 3 de "20h30 le samedi" fait revivre la fièvre du samedi soir...

Le jour où > Travolta lance le phénomène disco

John Travolta fait ses débuts au cinéma en 1977 dans le film La Fièvre du samedi soir. Il y interprète un jeune immigré italien à New York qui se transforme en roi du dance-floor. Personne n’imagine à l’époque que sa démarche chaloupée va faire chavirer le monde entier, et il devient immédiatement une star. Grâce à lui et à la musique des Bee Gees, le phénomène disco déferle sur la planète. Comment est né ce film ? Quelle influence a-t-il eu à travers la planète ? A l’heure où les discothèques manquent, pour cause de pandémie, "20h30 le samedi" fait revivre la fièvre du samedi soir…

Et aussi, un combat, un tour de piste...

Actu > La bataille de Chloé et Isaac Lopes Gomes

Danser peut être un plaisir mais aussi une vocation. C’est le cas de Chloé Lopes Gomes et de son frère Isaac, danseurs de ballet. Ils ont dû tous les deux affronter de nombreux obstacles pour vivre leur passion. Chloé a fait face aux préjugés racistes, encore tenaces dans le milieu de la danse classique, et son frère Isaac s’est confronté au regard de son père. Récit du parcours de combattant de deux amoureux du ballet…

Bonus > Continuer à danser

Pour les danseurs professionnels, la période actuelle est source d’inquiétude, puisque les lieux de spectacle sont fermés, mais c’est aussi une façon de se réinventer pour ceux qui veulent continuer malgré tout. Petit tour de piste de vidéos pleines d’imagination de chorégraphes et danseurs du monde entier.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

