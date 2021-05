"20h30 le samedi". L'espoir Eurovision

Le magazine "20h30 le samedi" (Twitter), présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande", à feuilleter comme un album de famille. Ce nouveau numéro de la saison 3 de "20h30 le samedi" revient sur les histoires marquantes du concours...

Le jour où > L’Eurovision découvre le groupe ABBA

Agnetha, Benny, Björn et Anni-Frid forment le groupe pop suédois ABBA, soit la première lettre de chaque prénom de ce quatuor dont les tubes Mamma Mia ou Money, Money, Money n’ont pas pris une ride depuis la fin des années 1970. Les quatre membres d’ABBA figurent sur le podium des artistes ayant vendu le plus d’albums au monde, juste derrière les Beatles ou Elvis Presley, soit plus de 370 millions d’exemplaires. Le groupe est LA plus grande révélation musicale de l’histoire de l’Eurovision, et, sans ce concours 1974, ABBA n’aurait jamais eu de carrière internationale. "20h30 le samedi" raconte l’histoire d’une consécration…

Et aussi, Claude François, Nicoletta, Barbara Pravi...

Actu > Les actes manqués de l’Eurovision

Dans l’histoire de ce concours, qui fête cette année sa 65e édition, il y a aussi eu des actes manqués ! Deux chansons françaises, les plus reprises au monde, ont eu une histoire méconnue avec l’Eurovision. Claude François n’aurait peut-être jamais chanté Comme d’habitude, devenue My Way, sans l’Eurovision de 1965 et la victoire de France Gall. Quand à Nicoletta, son titre Il est mort le soleil a été refusé par la sélection nationale du concours… avant de séduire Ray Charles…

Bonus > Barbara Pravi, le nouvel espoir

L’auteure-compositrice-interprète représente cette année la France avec son titre Voilà. La candidate pourrait peut-être remporter le concours, plus de quarante-quatre ans après Marie Myriam avec sa chanson L’Oiseau et l’Enfant.

Parmi nos sources :

- "Il était une fois ABBA", de Jean-Marie Potiez (éd. Hugo Image).

- "La Saga Eurovision", de Jean-Marc Richard, Mary Clapasson et Nicolas Tanner (éd. Favre).

Liste non exhaustive.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

