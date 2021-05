VIDEO. Eurovision : le groupe ABBA crève l'écran en 1974 avec la chanson "Waterloo"... et le même nom qu'une marque de poisson en conserve suédoise

Eurovision : le groupe ABBA crève l'écran en 1974 avec la chanson "Waterloo"... et le même nom qu'une marque de poisson en conserve suédoise

Agnetha, Benny, Björn et Anni-Frid forment le groupe pop suédois ABBA. Un nom constitué en 1973 de la première lettre de chaque prénom des membres de ce quatuor. Problème : une conserverie de poisson en Suède s’appelle déjà comme ça… Extrait du magazine "20h30 le samedi" diffusé le 21 mai 2021, juste après le journal de France 2.

En 1969, Björn Ulvaeus tombe amoureux d’Agnetha Fältskog et Benny Andersson d’Anni-Frid Lyngstad. Ce sont tous des artistes avec chacun une carrière solo ou en groupe. Et comme Björn et Benny font déjà de la musique ensemble à cette époque, ils décident de partir tous les quatre en vacances à Chypre. C'est le début d'une longue histoire au cours de laquelle ils vendront près de 400 millions d'albums dans le monde...

"Un soir, ils jouent sur la plage des standards des Beatles, d’Elvis Presley, des Beach Boys… et les filles chantent. Björn et Benny se rendent compte que leurs voix donnent un son incroyable. Alors, ils se disent qu’il y a un truc à faire. Ils ne s’appellent pas encore ABBA quand ils sortent leur premier 45 tours en 1972, mais le son est déjà là", raconte au magazine "20h30 le samedi" (replay) Jean-Marie Potiez, auteur du livre Il était une fois ABBA (éd. Hugo Image).



"Du moment que le groupe ne nuit à notre image"

"Björn et Benny avait envoyé des cassettes auparavant, notamment en Angleterre, précise le biographe officiel, mais elles sont parties à la poubelle. Des artistes obscurs et suédois n’intéressaient évidemment pas les Anglais. L’Eurovision était le seul moyen de se faire connaître." A l’époque, le groupe s’appelle encore Björn & Benny, Agnatha & Anni-Frid. Leur manager se dit que si le groupe veut s’exporter, faire une carrière internationale, ce n’est pas possible avec un nom pareil.

Ils forment alors en 1973 le nom ABBA avec les initiales des quatre prénoms. Problème : c’est le même que celui d’une marque de poisson en conserve suédoise. "Pour l’utiliser, il fallait demander plus ou moins la permission au PDG de la société Abba. Sa réponse a été : 'Pourquoi pas du moment que le groupe ne nuit à notre image.' Cela a été le contraire en faisant une énorme publicité pour cette marque", rappelle Jean-Marie Potiez. Et en 1974, le groupe obtient enfin son ticket pour le concours Eurovision qu’il remporte avec la chanson Waterloo.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".