"20h30 le samedi". Les femmes se rebellent !

Ce nouveau numéro de la saison 5 du magazine "20h30 le samedi" (Twitter) raconte le destin méconnu de femmes libres.

Le jour où > Le Monopoly a été inventé par une femme rebelle et progressiste

Le Monopoly est l’un des jeux de société les plus vendus au monde, avec plus de 270 millions d’exemplaires. Cette course à l’achat de terrains et de rues à coups de dollars avec, à la clé, la construction de maisons et d’hôtels, est une parabole du capitalisme. La version officielle attribue l’invention de ce jeu à un ingénieur au chômage, en 1929. Pourtant, la réalité est autre : le tout premier Monopoly a été créé en 1903 par l’Américaine Elisabeth Magie, une femme rebelle qui, à l'époque, entendait dénoncer les dérives potentielles d’un libéralisme effréné. "20h30 le samedi" raconte la véritable histoire du Monopoly…

Et aussi, une danse de liberté, trois pionnières...

Actu > Les dessous du French Cancan

Le French Cancan, cette danse typique des cabarets, est un des emblèmes tricolores dans le monde entier. Cette danse née au XIXe siècle est au départ un pied de nez aux interdits et un immense souffle de liberté dont s’emparent les femmes de l’époque. Voici les dessous du French Cancan…

Bonus > Les inventrices du quotidien

L’histoire est composée de multiples pionnières dont l’influence a été remise au jour au fil des ans. A voir, trois exemples...

