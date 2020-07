VIDEO. "J'ai ressenti comme une sorte de connexion" : Romane raconte sa rencontre magique avec le chien guide Nitro

"Nitro est le premier chien que j’ai essayé et j’ai ressenti tout de suite un truc entre lui est moi, comme une sorte de connexion, un peu comme un feeling. Il y a eu quelque chose. C’est presque magique, en fait. On ne se rend pas compte de ce qui se passe, mais c’est comme une évidence. On se dit que c’est lui…" confie Romane dans le premier numéro de la série d’été du magazine "20h30 le dimanche" (replay).

"Avant d’avoir le chien, je me doutais que c’était un confort extraordinaire, que c’était top, mais je n’aurais jamais imaginé le quart de ce que je vis aujourd’hui. Il n’a pas la parole, mais c’est plus que mon ami, c’est comme mon frère ou mon enfant. Je ne sais pas trop comment le qualifier. Il est tout le temps avec moi. On partage tout", précise l’adolescente malvoyante en parlant ce cette rencontre qui a aussi métamorphosé la vie de toute la famille.

"Avec la canne, je ne me sentais pas en sécurité"

"Elle sortait rarement de sa grotte, témoigne son père qui se réjouit de pouvoir maintenant jouer en famille dans le jardin de la maison, ce qui était très rare avant l’arrivée de ce compagnon à quatre pattes. Elle était beaucoup dans sa chambre à écouter de la musique. Depuis qu’elle a Nitro, c’est une petite fille qui a découvert qu’il y avait une maison dans laquelle il y avait des parents, un salon, une salle à manger…"

"Avant d’avoir un chien guide, elle se déplaçait avec une canne blanche qui était vraiment un frein pour elle, précise-t-il. C’est quelque chose dont elle avait honte, n’osant pas se déplacer avec. Elle avait toujours peur d’être regardée, alors que se promener aujourd’hui avec Nitro, c’est plutôt une fierté." Romane ajoute : "Au-delà du fait que je trouvais gênant d’avoir une canne, c’est aussi que je ne me sentais pas en sécurité, tout simplement."

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".