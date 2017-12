"19h le dimanche". Paris, capitale du climat / L'otage oubliée

Un regard décalé sur l'information, avec des enquêtes, des reportages et des fictions sur les grands événements politiques... C'est "19h le dimanche" (Facebook, Twitter, #19hLD), un magazine présenté en direct jusqu'à 19h55 par Laurent Delahousse. Au sommaire de ce numéro du 17 décembre > L’otage oubliée : Le 24 décembre 2016, Sophie Pétronin, 72 ans, a été enlevée par des jihadistes à Gao, au Mali. Elle dirigeait une association franco-suisse venant en aide aux femmes enceintes et aux orphelins. Depuis son enlèvement, son fils Sébastien se bat pour la retrouver.

> Paris, capitale du climat. Deux ans après les accords de Paris et quelques mois après le retrait des Etats-Unis, la France a pris les commandes dans la lutte contre le réchauffement climatique. Plongée dans les coulisses du Sommet de Paris sur le climat. Bill Gates, Arnold Schwarzenegger ou encore Richard Branson, personnalités américaines en colère contre la décision de Donald Trump, étaient à Paris cette semaine pour trouver des solutions.

Sur le territoire de l'ours blanc...

> Des ours et des hommes. Le réchauffement climatique met en péril la banquise qui est le territoire de chasse des ours. Alors, ils se rapprochent des villes pour se nourrir. Au Canada, le petit village de Churchill compte 800 habitants et à peu près autant d'ours qui rôdent autour chaque automne...

> La tranche 19h-21h du dimanche soir sur France 2 est un magazine en deux temps articulé autour du journal de 20H : "19h le dimanche" propose des histoires inédites, des aventures humaines, des témoignages émouvants, des instants graphiques, des photos surprenantes… "20h30 le dimanche" accueille ensuite une ou plusieurs personnalités venues présenter leur "Histoire française" et leur regard sur l’air du temps...

