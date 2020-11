VIDEO. "On est un peu des artisans, un peu des commerçants... mais on reste des petits" : le propriétaire d'une salle de cinéma indépendante en Haute-Savoie

Après l’annonce du nouveau confinement le 28 octobre 2020 par le président de la République Emmanuel Macron, le propriétaire du cinéma La Trace à Villard-sur-Boëge, en Haute-Savoie, retire soigneusement les affiches des cadres fixés sur le mur extérieur de sa salle. Thierry Georgel, issu d’une famille qui a voué sa vie au cinéma, sait qu’elles vont bientôt resservir… quand les cinémas pourront à nouveau accueillir le public, dans le respect des gestes barrières

Les programmes des trois semaines de projections qu’il venait de faire imprimer sont périmés avec ce reconfinement décidé pour lutter contre la pandémie du coronavirus Covid-19. La fête d’Halloween a de ce fait été annulée : "Normalement, on aurait dû être tous déguisés, les spectateurs aussi, et on aurait fait la fête ensemble, avec distribution de cadeaux, concours de jeux… C’est foutu ! On range tout jusqu’à l’année prochaine…" dit-il au magazine "13h15 le samedi" (replay).

Passeurs d’images... et marchands de rêves

"Il y a environ 6 000 écrans, ce qui représente à peu près 2 500 établissements… et les indépendants purs et durs, on n’est pas très nombreux, rappelle Thierry Georgel. En plus, depuis le mois de mars, on n’a pas totalement les cartes en main. Le cinéma en lui-même a toujours su se réinventer et il saura trouver d’autres formules. Je suis positif. Je reste toujours très positif… mais c’est compliqué."

"On est un peu des artisans, un peu des commerçants… mais on reste des petits, précise-t-il. La magie est sur l’écran. Ce n’est pas nous qui faisons les films donc… Nous, on ne fait juste que de les projeter. On est des passeurs d’images… " N’exercerait-il pas plutôt ce beau métier de marchands de rêves ? Les salles de cinéma et de spectacle pourront rouvrir leurs portes dès le 15 décembre 2020, si la situation sanitaire le permet, avec un nouveau couvre-feu : un “système d'horodatage pourra permettre l’organisation des représentations en fin de journée”, a déclaré le chef de l'Etat.

