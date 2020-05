VIDEO. Coronavirus : le plus ancien fabricant de jeans français a réussi à produire très vite 85 000 masques grâce à ses fournisseurs présents dans l'Hexagone

Il n’y a pas eu que des jeans "made in France" qui ont été fabriqués à Florac, dans le département de la Lozère, pendant la crise sanitaire inédite liée à la pandémie du coronavirus Covid-19. Une autre production est venue s’ajouter à celle plus traditionnelle de l’Atelier Tuffery… depuis 1892.

Julien Tuffery et son épouse Myriam préparent ce matin-là le dernier lot de masques confectionnés par l’entreprise familiale. Les quatre cents derniers des 85 000 réalisés depuis ces quelques mois où cette protection a fait souvent défaut un peu partout en France.

"Cela prouve encore l’intérêt d’avoir des ateliers textile sur son territoire"

"Le dimanche juste avant le confinement, on entendait pas mal d’appels de centres médicaux-sociaux comme de tous les métiers qui continuaient à travailler et demandaient des masques", explique Myriam au magazine "13h15 le dimanche" (replay). "On pensait faire une poignée de masques et cela a été des dizaines de milliers", ajoute le président de la société.

"On s’est vraiment sentis utiles. Et merci le 'made in France' de tous les jours, précise Julien Tuffery. Cette toile vient des Vosges. En quelques jours, on a pu appeler nos partenaires de presque toujours. On avait besoin de quatre kilomètres de toile et cent de ruban. En trois jours, cela a été conditionné et livré. Cela prouve encore l’intérêt d’avoir des ateliers textile et autres sur son territoire… puisqu’on peut aller très vite."



