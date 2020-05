"13h15 le dimanche". Le feuilleton des Français > Saison 7 / Episode 9

Pour sa série documentaire "Le feuilleton des Français" (saison 2019-2020), le magazine "13h15 le dimanche" (Facebook, Twitter, #13h15) a retrouvé le docteur Patrick Laine, médecin de campagne de Haute-Saône. Ce généraliste septuagénaire poursuit ses visites à domicile. Si le déconfinement est accueilli avec soulagement par ses patients, des questions demeurent. A quand un vaccin contre le coronavirus Covid-19 ? Une deuxième vague épidémique est-elle à redouter ?

Alexandre et Léa, les jeunes boulangers de Beauvoir-en-Lyons, en Normandie, ont retrouvé leurs habitudes... tout en respectant les gestes barrières. Sur l’île de Ré, c’est la rentrée de l’école élémentaire pour 42 élèves de la commune de Rivedoux-Plage. Derniers préparatifs et premières heures de cours et de récréation sous l’œil vigilant du directeur Olivier Friloux.

Et aussi, des masques gratuits, un zoo qui rouvre...

En Lozère, département épargné par la pandémie, une entreprise familiale de jeans a traversé la crise sans chômage partiel ni chutes des ventes. A sa tête, Julien Tuffery, 30 ans, et son père Jean-Jacques. Durant ces dernières semaines, plus de 80 000 masques sont sortis de leurs ateliers. Ils ont été fabriqués gratuitement à l’attention de la population du département.

Dans ce document, signé Cyril Zha, Léa Barracco, Clément Voyer et Guillaume Salasca, direction le parc zoologique de la Boissière-du-Doré, dans la région de Nantes. La fermeture imposée par la mesure de confinement a entraîné un important manque à gagner, mais le parc ouvre de nouveau ses portes et espère un retour à la normale en nombre des visiteurs…

