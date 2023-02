VIDEO. "Ce projet va avoir un impact écologique phénoménal" : dans le Vercors, un investissement immobilier porté par Tony Parker fait débat

Alors que les scientifiques prédisent dans vingt-cinq ans la disparition du ski sous 1 500 mètres d'altitude, dans le Vercors se pose la question de la réinvention économique.

La station de ski de Villard Corrençon, dans le Vercors, est une pionnière du tourisme hivernal : dans les années 1930, on y bâtit les premiers palaces touristiques. Vingt et un ans plus tard en 1951, elle devient même la première en Europe à s'équiper de télécabines. Une évolution qui se poursuit en 1968, lorsqu'elle accueille les épreuves de luge des Jeux olympiques.

Si la station présente un passé glorieux, elle se heurte aujourd'hui au réchauffement climatique. Les scientifiques prédisent une disparition du ski sous les 1500 mètres d'altitude. La station étant directement concernée, pour certains, le changement de modèle économique doit s'imposer. "On est tout à fait conscients que la neige peut être de plus en plus rare, explique Guillaume, directeur du domaine de ski de Villard-Corrençon. On doit changer l'avenir de nos montagnes. Il va falloir faire des investissements, il va falloir avoir des infrastructures d'accueil, il va falloir changer des appareils."

"Je ne pense pas que ce soit des modèles économiques viables humainement"

Tony Parker, nouveau propriétaire du domaine, souhaite construire avec son équipe d'investisseurs, dont fait partie Guillaume, une résidence hôtelière quatre étoiles. Elle disposerait d'une capacité de 900 lits et serait équipée de salles de séminaire, piscines et salles de sport. Un projet à 100 millions d'euros qui attend d'être validé par une étude environnementale.

"Ce projet laisse un impact phénoménal sur l'environnement. On ne saura pas quoi en faire trente ans plus tard" pense Loïs Habert, coach de biathlon à Villard-de-Lans et originaire de la ville, qui ne voit pas d'un bon œil l'investissement immobilier. "Moi ce qui me motive, c'est la taille des projets. Je ne pense pas que ce soit des modèles économiques viables au niveau humain non plus."

Extrait du magazine "13h15 le samedi", diffusé le 25 février 2023.

