VIDEO. "C'est une garde-robe qui est étudiée, pensée, travaillée" : comment la reine Elizabeth II diffusait des messages à travers ses tenues

Durant ses soixante-dix ans de règne, Elizabeth II arboré des tenues aux couleurs vives qui ont marqué les esprits. Un moyen pour elle de se démarquer, mais également de faire passer des messages sur des questions politiques.

La reine Elizabeth II a indéniablement marqué les esprits grâce à ses choix vestimentaires. Durant son règne, chaque sortie ressemblait à un défilé de mode. "C'est une garde-robe qui est étudiée, pensée, travaillée avec un soin inouï", explique la biographe Isabelle Rivère. Des tenues personnalisées jusque dans les moindres détails : "Dans les moments où il y a du vent, il ne faut surtout pas que la robe se soulève. Donc il y a du plomb dans les ourlets", précise le journaliste britannique Philip Turle.

Dès le début de son règne, elle s'est démarquée, notamment en optant pour des couleurs vives et des chapeaux à ornements : "Quand elle était jeune, on lui disait 'dans votre vie professionnelle, vous allez rencontrer des millions de gens'. Alors pour que ces gens puissent vous voir et dire 'j'ai vu la reine', il faut penser à un vêtement avec une couleur vive", ajoute le journaliste.

"La tenue de la reine, c'est un message diplomatique"

Ce choix visuel fort allait parfois au-delà de l'envie d'être visible de tous, et reflétait un positionnement politique. Si elle ne pouvait pas directement exprimer son avis concernant un sujet, elle le faisait à travers ses vêtements : "La tenue de la reine, c'est un message diplomatique", assure Marc Roche, journaliste correspondant à Londres du quotidien Le Monde.

Quand le 23 juin 2016 le Brexit a été voté, la reine s'est rendue à la Chambre des lords dans une tenue spécifique : "On la voit arriver dans un tailleur aux couleurs du drapeau européen, se souvient la biographe. J'ai beaucoup de mal à penser qu'il n'y avait pas de message dans ce tailleur." Philippe Turle est du même avis : "C'est un jeu auquel elle joue depuis très longtemps. (...) Ce jour-là, c'était une indication de la part de la reine pour dire qu'elle était pour l'Union européenne."

Extrait de "La France d'Elizabeth", diffusé dans "13h15 le dimanche" le 30 avril 2023.

