"13h15 le samedi". La vie de château

La commune de Préchac, dans le département de la Gironde, abrite en pleine nature un château à l’histoire peu banale. Il a été la demeure du roi Henri IV et de son épouse la reine Margot, où elle fut assignée à résidence dans l’attente de l’annulation de leur mariage.

Le château de Cazeneuve a été exceptionnellement préservé au fil du temps. C’est aujourd’hui Louis de Sabran-Pontevès qui y habite avec sa femme Caroline et leurs trois enfants. Pour le maintenir à flot, la demeure royale a été ouverte aux visiteurs et la famille, aidée d’artisans, ne cesse de l’entretenir.

Un travail colossal de tous les instants

Conserver ce patrimoine est un travail colossal de tous les instants : mobilier d’époque à restaurer, parc classé de quarante hectares à remettre en état après avoir été récemment inondé en partie, restauration des fenêtres, peintures, etc.

Et si chaque année est un défi, les mois de fermeture pendant le confinement lié à la pandémie du coronavirus Covid-19 ont suscité encore plus d’inquiétude. Alors, le propriétaire et sa famille ont redoublé d’efforts…Dans ce reportage du magazine "13h15 le samedi" (Twitter, #13h15), signé Pauline Dordilly, Henri Desaunay et Anthony Santoro, la vraie vie de château au jour le jour…

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

