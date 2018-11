"13h15 le samedi". Au pays des guérisseurs

Guérisseurs, magnétiseurs, rebouteux, coupeurs de feu…Il y aurait plus de 8 000 personnes en France, exerçant pour la plupart chez elles, qui ont en commun de prétendre soigner sans aucun diplôme de médecine.

En ville ou à la campagne, les salles d'attende de leurs consultations, la plupart du temps gratuites, font le plein. Celles et ceux qui viennent les voir croient que leur don et leur énergie sont capables de guérir, sans plus d’explication…

Que dit la médecine officielle ?

Le magazine "13h15 le samedi" (Facebook, Twitter, #13h15) est allé à la rencontre de cette patientèle qui s’accommode de l’inexplicable, du mystère... Quel regard les "sachants" portent-ils sur ces thérapies non conventionnelles ? Que dit la médecine officielle ?

Peggy Leroy, Nicolas Ducrot, Henri Desaunay et Elise Leygnier ont constaté qu'elle s'y intéresse de plus en plus. A découvrir notamment, une séquence spectaculaire dans laquelle un patient se fait opérer du cœur, sous nos yeux, sans anesthésie… grâce à l’hypnose !

