Golfe de Gascogne : les pêcheurs contraints de rester à quai durant un mois

Les pêcheurs du littoral atlantique devront rester à quai durant un mois. Une interdiction de pêche décidée par le Conseil d'État pour réduire la mortalité des dauphins.

Retour au port pour le Naoned de Lorient (Morbihan) et dernière journée de pêche avant de rester un mois à quai. Le Conseil d'État a décidé d'interdire la pêche dans le Golfe de Gascogne durant un mois. Une mesure draconienne visant à protéger les dauphins pris accidentellement dans les filets de pêcheurs. "On va rester un mois chez nous, le mois va être long", peste Johnny Bouaud, marin-pêcheur. Du jamais-vu depuis 1945. Plus de pêche sur toute la côte atlantique jusqu'au 20 février, du Pays basque au Finistère.



500 navires français concernés

Cette décision concerne 500 navires français de plus de huit mètres de long. Bien que des indemnisations soient prévues, cela ne calme cependant pas la colère des pêcheurs. "Qu'ils nous laissent travailler ! On n'a pas besoin d'argent, ce sera quoi l'année prochaine ? Deux mois ? Trois mois ? On ne va pas passer du temps chez soi à toucher des subventions", se questionne Raymond Millet, patron pêcheur. C'est toute une filière qui est touchée, et l'interdiction risque d'entraîner une augmentation du prix du poisson sur les étals.