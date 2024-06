Météo : tourisme, restauration, agricultures... ces secteurs impactés par la pluie incessante

Les fortes précipitations de ces dernières semaines empêchent certains professionnels de faire le plein. À cause de la pluie, les terrasses restent vides et une partie des récoltes a été détruite.

Le mauvais temps et la pluie ont vidé les terrasses. À Amiens (Somme), le chiffre d'affaires est en berne et les touristes sont en retard, comme le soleil. "C'est catastrophique. On est sur un décalage à peu près de 3 semaines", relate une restauratrice. Même si personnes ne s'aventure en terrasse, il faut payer des droits de 5 000 euros par an pour posséder une terrasse. "On paye un droit de terrasse pour une terrasse qu'on n’exploite pas. C'est compliqué pour nous", relève le patron d'un restaurant.

Vers une amélioration de la météo ?

Le travail des agriculteurs est également impacté par la pluie. Dans la métropole de Lyon (Rhône), ce maraîcher constate les dégâts au milieu de ses champs de salade qui ne poussent pas. Il anticipe une perte de 40% de ses batavias et de la totalité de ses feuilles de chêne brune. La pluie a occasionné plus de dégâts que l'absence d'eau. Des dégâts irréversibles pour les agriculteurs, causé par un mois de mai qui fait partie des plus pluvieux de ces dernières années.