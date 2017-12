VIDEO. Une cagnotte solidaire pour offrir des cadeaux de Noël aux sans-abri

A l'occasion de Noël, Laurence, Anaïs et Benjamin se sont inscrits sur internet pour participer à une opération en faveur des sans-abris. Grâce à Lilo, moteur de recherche en ligne, 9 000 euros ont pu être récoltés pour permettre aux sans domicile fixe de choisir leur cadeau idéal. Direction le centre commercial le plus proche à 400 mètres. Les bénévoles d'un jour choisissent un pull gris, chaud, le budget de 35 euros est dépassé, mais le magasin est solidaire : il ne coûtera que 27 euros. La jeune femme avance les frais et sera remboursée par le moteur de recherche.

300 sans-abris ont bénéficié de cette opération

Trente minutes plus tard, Joël reçoit son cadeau. Pour l'une des bénévoles, cette démarche permet non seulement d'offrir, mais surtout d'apporter réconfort et reconnaissance à ceux qui connaissent des difficultés. En France, près de 300 sans-abris ont reçu un cadeau de Noël personnalisé grâce à cette opération de solidarité.

