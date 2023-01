Santé : des séances chez le kiné bientôt sans ordonnance ?

La députée du Loiret, Stéphanie Rist, porte une loi qui permettrait aux patients d’accéder directement aux soins de certains professionnels de santé, dont les kinés, sans avoir de prescription de leur médecin.

Comme chaque semaine depuis qu’il s’est fait une entorse en jouant au tennis, Thibaud se rend à sa séance kiné, mardi 10 janvier. Avant de venir, il a dû aller chez le médecin pour avoir une ordonnance. Mais trouver un rendez-vous est une mission fastidieuse dans cette zone du Loiret. Alors, pour simplifier les démarches, des kinés demandent un accès direct aux soins, sans passer par un généraliste. "On verra le patient, on évaluera la gravité. S’il y a des signes de gravité qui nous font penser qu’on ne peut pas le voir tout suite, on le renverra chez le médecin", explique Morgan Colas, kinésithérapeute et membre du syndicat SNMKR.

Des médecins s’opposent à la loi

À Pantin (Seine-Saint-Denis), le docteur Yohann Saynac travaille en collaboration avec des professionnels, notamment des orthophonistes, aussi concernés par l’accès direct. Il s’oppose à la loi et craint une désorganisation du parcours de soins. "C’est une espèce d’illisibilité du système où on ne sait pas trop qui fait quoi. (...) Il y a une perte d’informations importante et ça, c’est dangereux pour la qualité des soins", déclare-t-il. La députée du Loiret, Stéphanie Rist, tente de rassurer en spécifiant que le kiné devra envoyer le bilan du patient au médecin et lui renvoyer ensuite le patient.