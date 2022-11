Santé : des cabinets de consultation SOS médecins en renfort dans les déserts médicaux

S. Broomberg, J. Wild, S. Crimon, C. Cormery, V. Thollet, M. Genevois, J. Messa, T. Pfeiffer, B. Bervas

Face au manque de généralistes et pour répondre à la demande croissante des patients, SOS médecins est est train d’ouvrir des cabinets de consultation.

À Beauvais (Oise), un cabinet de consultation de SOS médecins est tout neuf. Il vient à peine d’ouvrir ses portes, mais déjà, la salle d’attente ne désemplit pas. "Nous avons déjà 94 rendez-vous de pris pour cet après-midi et dans la soirée", révèle Laurence Brack, secrétaire médicale. Les consultations sont assurées 7/7 jours et 24h/24h sur site et à domicile. L’aide médicale est la bienvenue dans l’Oise.

Soutenir les médecins surchargés

"Il y avait un constat sur la désertification médicale qui était très intense avec un manque de médecin très important dans l’Oise par rapport au reste de la France", déclare le Docteur Florent Jendrzejewski, président de SOS médecins Beauvais. Le constat est le même à Dijon (Côte-d'Or) où un cabinet de consultation a ouvert en centre-ville. Il est pris d’assaut. La médecine d’urgence s’est adaptée pour soutenir les médecins surchargés. L’organisation attire d’ailleurs les jeunes médecins.