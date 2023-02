Érosion : les derniers jours du Signal à Soulac-Sur-Mer, en Gironde

À Soulac-Sur-Mer, en Gironde, le Signal va être démoli. Cet immeuble en front de mer, rongé par l'érosion, illustre à lui seul l'impact du dérèglement climatique.

À Soulac-Sur-Mer (Gironde), le Signal, posé face au phare de Cordouan (Gironde), vit ses dernières heures de tranquillité. Il n'est plus habité depuis presque dix ans, et sa destruction, devenue urgente, marque la fin d'une ère. Frédéric Boudeau est le directeur général des services de la communauté de communes Médoc-Atlantique. Il est chargé du dossier depuis 2008. "Le bâtiment est quand même dégradé, on avait des problèmes d'intrusion, des départs de feu. Il était plus sage de le démolir rapidement", confie-t-il.

31 communes menacées par la montée des eaux sur le littoral aquitain

Les bulldozers s'attaqueront à l'édifice d'ici quelques jours. Trois à six semaines de travaux sont prévues. Le paysage avait été bouleversé en 1965, lors de la construction du Signal. Aujourd'hui, tout le littoral change de visage, car la côte subit de plein fouet les attaques de l'océan. Soulac-sur-Mer ne fait pas figure d'exception. Sur le littoral aquitain, 31 communes sont menacées par la montée des eaux.