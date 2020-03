VIDEO. Numéro vert Covid 19: les téléconseillers à votre écoute sont inquiets

A la radio, à la télévision, un spot du gouvernement tourne en boucle. Il explique les bons gestes à respecter en cette période d'épidémie de Coronavirus et si besoin, pour toute question, un numéro vert s'affiche : le 0800 130 000. Au bout du fil, les téléconseillers qui vous répondent ont été recrutés tout spécialement dans l’urgence. 450 intérimaires sont notamment répartis sur plusieurs sites de l’entreprise Teleperformance, dont le centre de Blagnac, situé à côté de Toulouse.

Mais sur ce site de Haute-Garonne, l’entreprise est fermée depuis deux jours. Dans les bureaux, il faut tout désinfecter et organiser un nettoyage plus régulier. Cela fait suite à une mise en demeure des services de la préfecture. L'un des motifs avancés: "les constats de l’Inspecteur du travail établissent que la société Teleperformance France ne respecte ni les mesures sanitaires prises par les autorités, ni les mesures de prévention prises dans le cadre de son évaluation des risques [...] cette inaction est de nature à exposer les salariés à un risque sérieux, grave et imminent d'atteinte à leur intégrité physique”.

Ce sont les représentants du personnels qui ont alerté l’inspection du travail, dont Samira Alaoui, déléguée syndicale CGT Teleperformance. “L'aspirateur n'est passé qu'une fois par semaine, on voyait des détritus sur les moquettes. Sur les postes de travail, le matin avant d'arriver il y a quelqu'un avant vous sur votre position et quand vous partez, quelqu'un reprend la place, et il n'y a pas le nettoyage qui est fait derrière en profondeur par des professionnels" affirme la syndicaliste.

La direction de l’entreprise conteste les conclusions de l’inspection du travail. “Nous ne comprenons pas cette mise en demeure. Depuis le début de cette crise sanitaire, nous avons scrupuleusement suivi les consignes de sécurité du gouvernement, des autorités sanitaires pour assurer la protection de nos collaborateurs”, affirme de son côté Frédéric Proville - président de Teleperformance marché francophone.

Teleperformance ajoute que chaque jour de plus en plus de conseillers travaillent depuis leur domicile, 80% des effectifs de la cellule du gouvernemnt et 65% de tous ses effectifs en France aujourd'hui. Le télétravail, c’est justement un des conseils du numéro vert.