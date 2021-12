Tendances : le grand retour du "roller dance", une mode incontournable des années 80

À Noël, les grandes enseignes cherchent la bonne formule… et parfois la bonne pointure. Une piste de "roller dance" éphémère a été installée au quatrième étage d'un grand magasin parisien. Le roller dance, c'est le nouveau phénomène du moment. "Je portais ça quand j'étais jeune. Et le faire découvrir aujourd'hui aux enfants, c'est aussi leur montrer que ce qu'on inventait dans les années 70,80,90 n'était pas si has been que ça", confie un homme.

Boom depuis le déconfinement

Tout débute dans les années 70, avec l'alliance du disco et du roller. La déferlante arrive ensuite en France. La Main Jaune est alors le temple du patin. Après avoir marqué le pas, la rue danse aujourd'hui à nouveau sur roulettes. Rym Senoussi est professeur de roller depuis trois ans. "Depuis le déconfinement, on a vraiment constaté un énorme boom, nos stages sont complets très rapidement et les demandes pour nos cours sont nombreuses", explique-t-elle.