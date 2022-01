Portugal : discorde autour d’une mine de lithium

Le lithium, dont le prix a augmenté de plus de 400% l’an dernier, fait partie des minéraux les plus recherchés aujourd’hui, car il est nécessaire à la production des batteries électriques de demain. C’est un gisement situé au Portugal qui attire toute l’attention.

Covas Do Barroso, au nord du Portugal, est une vallée classée au patrimoine agricole mondial. Chaque jour depuis 30 ans, Paolo vient faire paître ses brebis sur ces terres. Ce paysage est désormais menacé. Dans son sol, se cache une ressource qui attise les convoitises : deux millions de tonnes de minerais riches en lithium.

Pour certains géologues, la vallée détient un trésor

Covas Do Barroso pourrait bientôt abriter la plus grande mine de lithium en Europe. C’est un minerai très recherché, présenté dans une vidéo de promotion comme cruciale dans la transition énergétique. Le lithium est indispensable au fonctionnement des batteries électriques et donc à un avenir plus vert. Pour certains géologues, la vallée détient un trésor. Pour extraire le lithium, le projet prévoit un cratère de 300 mètres de profondeur : une exploitation de plus de 500 hectares.