Noël et fêtes de fin d’année : des bûches dignes de la haute couture

La bûche est l’une des stars des fêtes de Noël. Depuis quelques années, le dessert est également en passe de devenir le produit signature des grands pâtissiers.

Un an de travail sorti de l’imaginaire des plus grands pâtissiers fait des bûches de Noël des œuvres d’art. Pierre Hermé a relevé le défi de transformer la ville de Paris en une pâtisserie. Ce dernier a collaboré avec Octave Marsal, jeune artiste. “On retrouve cette idée assez impossible d’un bâtiment haussmannien circulaire. C’est quelque chose d’assez onirique et poétique", confie-t-il. Pour faire des croquis un gâteau, le célèbre pâtissier a fait faire un moule en silicone par une startup, sur mesure. Un réel défi technique.



Un désert à plus de 100 euros

Pour concevoir la bûche faite de caramel et de pain d'épices de plus d’un kilo, un spécialiste de la recherche en pâtisserie a dû créer un socle gourmand chocolaté. Il faut qu’il soit goûtu, mais surtout solide et pas qu’en apparence. “En brossant et en mettant un peu de cacao en poudre, on arrive à avoir un peu cet aspect boisé et lierre vieilli. L’enjeu de ce socle, c’est que ça résiste à la courbe de la bûche", explique-t-il. À la fin, le dessert pour 12 personnes, fruit de 18 mois de travail, est vendu 150 euros. Un coût justifié par “le travail et le détail” pour Pierre Hermé, seule une quarantaine d’exemplaires seront vendus en France.